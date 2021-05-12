英國籍練馬師高伯新自從4月25日憑「福逸」贏完G1主席短途獎（1200米）之後，成個馬房士氣大振，連帶表現亦醒番好多，如五月跑咗三次賽事，就有兩期贏馬。

今晚（12日）高廐本應只得兩駒參賽，但第二場有「威力爆發」後備補出，連埋「上浦福滿」，呢場變成雙龍出海。

不過「威力爆發」補出用周俊樂，咪以為係副車，因為今季周同學騎高廐馬16次獲三勝五位，上名率剛好50%，搵得呢位五磅仔減磅出擊必砌。

「威力爆發」馬主談立德新近支持高伯新，前仗轉倉初出即喺谷草1650米跑第二，今仗跑泥地1800米排一檔，初戴面箍有變數，隨時爆發最強威力。

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