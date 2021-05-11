周三（12日）沙田將會上演睽違近七年的草泥混合夜賽，第五場及第六場均有一對馬值得一博。

第五場四班泥地1200米，「源源動力」於上手馬房一出已經好惹飛，轉倉初出跑泥地一樣受重視。

剛戰雖然飛到馬未到，不過三疊轉彎，拉士越追越勁只輸短距離跑第四，表現合格有餘，今次續戰泥地同程，潘頓仍肯騎絕對有贏面。

至於何廐「豐彩華庭」連場追勢勁，而且越輸越近，可見泥地性能甚佳。

黎海榮難得可以一直獲得主理權，騎練鬥志十足一定要拖埋。

第六場四班泥地一哩，「恆駿寶駒」上場在潘頓胯下以飛將軍姿態贏馬，終突破千萬獎金關口，兼完成十捷偉業。

今仗騎者不願放手，賽前操練非常積極，有望續建佳績。

而呂廐「勝利波幅」亦不可看輕，有權搗亂大局。

此馬勤跑下已入局，多次展現悅目追勢，加上血統有泥地根據，換上馬房殺手何澤堯，絕對不能忽視。

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