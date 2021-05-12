今期（12日）六泥兩草沙田夜馬沒有初出馬上陣，不過則有不少賽駒初跑泥地。

其中，第八場「張燈結綵」不論在海外賽績抑或血統皆有充分泥地證明，因此這匹蔡廐四歲馬機會未可輕視。

「張燈結綵」父系「屏息以待」服役時為鴨都拿王子名下賽駒，最高競賽成就為摘下2012年二級賽神殿錦標桂冠。

在港同父馬有「地大大」在泥地1200米勇奪兩冠兩亞，另外今仗與「張燈結綵」同場的「協進神駒」兩戰泥地獲季殿各一。

「張燈結綵」母系家族成員之一Haajes本身累積15捷，包括曾經在溫伐咸頓的全天候跑道有頭馬進賬。

此駒在英國服役時六戰三勝，包括在溫伐咸頓及金頓馬場的膠沙地短途賽事勝出，預期此駒泥地性能問題不大。

「張燈結綵」在港試過兩次泥地大閘，均在雷神胯下展現良好速度，末段維持勁勢下跑第二，走勢良好。

「張燈結綵」兩戰草地皆未如理想，今次轉跑泥地或有驚喜。

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