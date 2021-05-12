第一場第五班1200米泥地：「嘉應風采」上場跑同程突如其來後上第三，爆一席冷位。

今場再跑同程強配雷神上陣，賽前再試一課泥閘輕鬆勝出，馬匹狀態明顯比上場好。

今場操足兼強配，勝望突出。

昨日（11日）開飛6.6倍，5點輕輕落到6倍，現時落到5.3倍W，2倍位置。

有墊底飛支持，睇飛有信心今場一定會跑得好過上場，可贏位兼投。

「翡翠劇院」季內曾跑同程入圍，上場跑谷草1200米亦能跑入一席連贏位。

今場重跑泥地1200米，繼續用田泰安上陣，排到好位，相信機會甚高。

昨日開飛5倍，5點輕輕落到4.7倍，現時4.3倍W，1.7倍位置。

早飛到晒位，睇飛都幾有信心贏馬，要跟進。

「怡昌福星」上季曾贏同班同程賽事，今季只跑過一次同程第五，上場跑谷草1200米毫無表現，不過馬兒可藉此提升作戰狀態。

今場回師贏馬路程，改配潘明輝上陣，有冷味。

昨日開飛21倍，5點企住20倍，現時16倍W，4.5倍位置。

有些少早飛支持，但相信臨場必有飛落，如發現就一定要拖一票。

「八心之威」近兩場跑草地都能上名，水準穩定。

今場初跑泥地一試無妨，繼續用周俊樂減磅上陣，以現時馬匹狀態嚟講都唔好睇小！

昨日開飛10倍，5點大幅落到6.6倍，現時10倍，3.2倍位置。

墊底飛到晒位，睇下呢匹質新馬今次初跑泥地，會唔會有突出嘅表現，但無論如何都畀一票佢。

提供：12嘉應風采、5翡翠劇院、10怡昌福星、4八心之威

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