這次與大家分享的是春天出生朋友的「生活改運法」。

由於未能為各讀者親身批算八字，故以季節作為區分命中所喜之五行，（一般分析八字必須透過專業的命理師，因八字有上千萬種組合，可從扶抑、通關、調候等方面著手）。

假設出生在春季的朋友，即出生在正月、農曆二月及農曆三月（月支為寅、卯、辰者），其人命格木重缺金。

命格缺金之人，可多穿白色、金色及銀色系列的衣物有助提升運氣，平日可以多去金店、琴行、健身室、卡拉OK、演唱會及多帶首飾，有助增加命中的金元素。

再加上辛丑年的八白財星位位於正西，因此今年把床頭移在正西方位或每天向正西方向下床，亦可增加命中五行金的元素。（當然流年財位未必適合每一位讀者，最好邀請專業的風水師到場視察）

今期財位位於正東，可以以三區來劃分，港島區的柴灣及杏花邨；九龍區的牛頭角及觀塘；新界區的馬鞍山及西貢均屬該區財位。

第二場「皇龍司令」近兩仗角逐泥地賽事均跑入頭兩名，同程田泥1800米曾出賽過三次，其中兩次跑入亞軍。

上仗與「喜氣綿綿」鬥得難分難解，在最後100米一起拋離馬群，實力有保證。

距離上次出賽已休息了一個半月左右，接近季尾馬匹體能更為重要，與梁家俊人馬相當合拍，今次可繼續留意。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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