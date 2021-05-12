今晚（12日）第一場五班泥地1200米舉行前，原定大熱門「太陽戰馬」被獸醫着令退出，其地位被「翡翠劇院」取代。

結果「翡翠劇院」在今季泥地短途王田泰安胯下不負眾望，終點前超越放頭馬「嘉應風采」掄元，摘下轉投姚本輝馬房後首勝。

「翡翠劇院」自2018年10月24日後便守齋至今，本身在文家良馬房時表現無甚突破，結果改由姚本輝訓練後兩戰非冠即亞。

踏入季尾，老馬近期表現相當出色，除了有「翡翠劇院」（七歲）以外，還有「紅麗舍」（八歲）、「恆駿寶駒」（九歲）、「如沐春風」（七歲）等年長馬凱旋而歸，表現出色。

第一場單Win及組合獨贏A1均派37.5元，二重彩派115元。

第二至四名順序為「嘉應風采」、「八心之威」及「超然」。

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