周三（12日）沙田夜馬第五場四班泥地1200米，蘇保羅馬房「錶之智慧」以自購馬身份來港，暫時七戰零上名。

其評分亦隨着連場落敗，由當時評68分減至現時56分。

此駒上仗跑四班谷草1200米，與頭馬「十二馬」距離為三個馬位，乃本身季內暫時輸得最近的一次。

另外，在季內總場次164跑三班泥地1200米，頭馬「錶之未來」完成時間雖較標準慢0.41秒，但對比同晚其餘七場賽事，已屬場地慢卻快時間完成。

此駒其後亦連場入圍，足夠確認總場次164屬於高水準賽事。

「錶之智慧」乃該場第八名，負於頭馬五個半馬位，似乎冇咩特別。

然而同場亞軍「醒臣」、殿軍「超霸神駒」及第十名「銀紙」，之後夾埋拎咗六場Win，照計「錶之智慧」差極有個譜。

相隔四仗後，「錶之智慧」如今身處第四班，回師泥地1200米，未嘗不可爭取突破。

周三晚第七場三班田草1400米，苗禮德馬房「犀利時光」上次作來港第二戰兼轉廐首戰，結果在田泰安胯下負133頂磅後上跑第三，跟頭馬「速遞奇兵」相距兩個馬位。

當時跑的是三班田草1200米（總場次581），全場其中五匹賽駒「速遞奇兵」、「必長勝」、「莫浪求」、「勝賢」及「會長之星」再出全部入Q，確認總場次581水準值三班頂。

「犀利時光」當時能於如此強組跑第三，表現絕對唔簡單。

「犀利時光」在外地曾勝1400米途程，經過在港兩次實戰熱身後，如今增程角逐田草1400米有力爭勝。

就算今次排7檔起步唔算特別有利，惟結合本身賽前曾試閘提升狀態，幕後部署充滿誠意，仍值得重視。

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