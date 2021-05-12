上期日賽（8日）沈廐「超霸神駒」於泥地1650米大勝對手5.5馬位，締造今季贏馬最遠紀錄，估不到四日（12日）之後，同程再次出現大幅取勝距離。

今晚第六場第四班1650米，苗廐「金津一號」比「超霸神駒」贏馬姿能更誇張，狂勝對手9馬位，除迅即打破前駒季內贏馬最遠距離之外，更屬近四年來贏得最遠頭馬。

由方嘉柏訓練的「雲呢拿」（已退役）於17年1月18日出戰泥地1800米，曾以10個馬位大勝。

「金津一號」今仗在莫雷拉胯下打開勝門，締速1分37秒76，同時刷新第四班泥地一哩紀錄時間。

「金津一號」與對上一場頭馬「威武承傳」（鄭廐）均出自香港馬會舉辦的國際拍賣會，兩駒構成一口拍賣馬孖寶。

苗禮德說：「『金津一號』馬主是我的長期支持者，能夠為他們建功，我感到很開心。」

「『金津一號』正是『攻擊手』（Invasor）的同母弟弟，而後駒是2007年杜拜世界盃（一級賽泥地2000米）冠軍，榮膺當時的美國馬王兼冠軍年長馬，更在全球馬匹排名榜上高踞榜首，血統優秀。」

「『金津一號』的血統顯示，此馬可以應付更長的途程，因此今場增程跑泥地一哩，適合此馬的發揮。」

「我在香港國際精選馬匹拍賣會曾引入過不少馬，有些表現一般，而『金津一號』則是一匹不錯的拍賣馬。」

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至於跑獲第二至四名馬匹為「彪形遨漢」、「印水紙」與「雷霆戰駒」。

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