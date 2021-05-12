第七場第三班1400米草地：「紀利雄星」二月中跑完之後到今場（12日）再跑，但期間操練並無間斷，兼有試閘，轉用潘明輝執韁，排到好位起步，相信贏馬機會又嚟。

昨日（11日）開飛6.5倍，5點輕輕回上8倍，現時8.7倍，2.6倍位置。有墊底飛支持，今場入三甲冇問題。

「紅旺」今季表現脫胎換骨，已三勝同程，上場喺四班負頂磅都能贏馬，今場升上三班磅位大幅減輕13磅，以現時馬匹勇態嚟講，升班依然有機會。

昨日開飛6.6倍，5點落到4.5倍大熱，現時再落到2.4倍W大熱，1.4倍位置大熱。

早飛越賣越勁，睇飛好有信心今場可以再勝征服三班。

「大眾開心」升上此班負磅減輕，爭勝機會猶在，昨日開飛12倍，5點企住11倍，現時7.3倍W，2.3倍位置。

雖然上場贏馬交代咗，但今場負磅有利，要求跑入一席唔難。

「將耀」今季跑田草1400米表現最準，今場強配潘頓上陣，相信應該要贏馬交代。

昨日開飛4.4倍，5點企住4.7倍，現時6.7倍W，2倍位置。

明顯有早飛支持，今場唔需要負重磅上陣，對呢匹馬嚟講，應會有較好發揮。

提供：2紀利雄星、9紅旺、11大眾開心、4將耀

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