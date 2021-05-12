第四場第四班1200米泥地：「鱷臨天下」跑同程表現最準，今場回配贏馬拍檔梁家俊上陣。

自從上場跑入第四名後，操練明顯加強，今場賽前有試閘備戰，動態積極，今場應可重返三甲。

昨日（11日）開飛7.3倍，5點企住7.2倍，現時8.3倍W，2.3倍位置。

有些少墊底飛到位，現時有呢個賠率係非常抵買嘅！

「神舟時代」今季跑咗三場田草1200米表現平穩，今場轉跑泥地，翻查紀錄此駒曾經贏過泥閘，走勢輕鬆。

今場應該係有心安排，於泥地開齋博較好分頭。

昨日開飛5.8倍，5點輕輕落到5.4倍，現時落到3.5倍W，1.8倍位置。

早飛算勁，睇飛有信心今場可以掃晒贏馬。

「福喜多多」跑泥地有幾出色唔需要再多講，雖然在季初入位後表現一般，但睇番所跑途程明顯不合腳法，目標係想減分。

此駒現時評分49分，相比起季初已減去七分。

「福喜多多」上場跑同程，輸近之後加強操練，今場繼續報跑同程，相信好大機會可以跑回昔日水準。

昨日開飛16倍，5點回上20倍，現時43倍W，8.9倍位置。

無可否認隔夜飛唔算太多，相信好多人都會覺得呢匹馬已走下坡，但以過往跑泥地水準，現時咁好分嘅賠率，係可以畀一票佢。

「理想回報」跑同程好有根據，今季雖然未贏，但跑同程往往都能接近。

今場馬匹評分42分，相比起季初53分已減去11分，相信今場跑最佳路程，應該會有些少着數。

昨日開飛11倍，5點回上15倍，現時46倍W，9.5倍位置。

有早飛支持，睇隔夜票數係比預期多，今場呢個騎練組合冷味十足。

提供：2鱷臨天下、4神舟時代、5福喜多多、11理想回報

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