師傅韋達5月份大爆發，連勝三次賽事未斷纜，徒弟周俊樂有過之而無不及。

他在今晚（12日）沙田夜馬第五場四班1200米勝出鄭廐「威武承傳」，連同在第三場贏取韋廐「當家精神」，起孖累積四連勝保持刑滿復出未斷纜。

連同於4月17日停賽前一戰亦有馬贏，這位21歲本地小將在個人近五次賽事皆勝出頭馬，同時保持升格減五磅後未斷纜，手風非常順暢。

周俊樂季內最新有42Win，追到落後大師兄何澤堯七Win，仍有機會爭奪頒予季度成績最佳華將的告東尼獎。

回說其今場頭馬「威武承傳」，本身出自本地拍賣會，前仗首戰泥地即由馬雅靠放贏1200米開齋，再出首配周俊樂落敗仍有第三。

周俊樂如今再騎從最外的12檔起步，早段他奮力催策座騎搶前，跑到中段成功切入內檔放出。

入正直路後，「威武承傳」貼欄競跑猶有餘勁，最終帶到終點再爆半冷掄元。

「威武承傳」同時替周俊樂與鄭俊偉打開今季合作勝門，後者增至有七Win仍居末席，尚要多取九Win方可達標。

這晚第四場開出華將三重彩，今場則由三個排名最後馬房包辦三甲。

當中，跑第二及第三的分別是何廐「豐彩華庭」及時廐「頌聖」，騎師依次為黎海榮及彭國年，第四名則由謝偉俊議員名下「源源動力」取得。

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