第六場第四班1650米泥地：「恆駿寶駒」九歲老馬，今季都可贏兩場實在難得，今晚（12日）原裝配搭再跑強項，相信台前幕後希望可以再下一城。

昨日（11日）開飛5.2倍，估唔到咁多飛，5點回上10倍，現時企住8.8倍W，2.5倍位置。

現時呢個賠率同上場贏馬賠率一樣，啱晒胃口，今場要繼續畀一票佢。

「金津一號」今季跑泥地1200米有兩次入圍紀錄，今場安排增程跑1650米，屬正常部署。

昨日開飛7倍，5點落到5.4倍，現時進一步落到3倍W，1.7倍位置。

睇飛好有信心，今場強配莫雷拉兼排到好位，贏面甚大。

「雷霆戰駒」前仗跑同程僅敗，水準唔錯，今場繼續跑同程而改配潘明輝，一定有分頭。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到8.4倍，現時企住7.7倍W，2.5倍位置，有早餐飛支持，始終呢匹都算係質新馬，期望佢會有進步。

「鋒芒快露」再跑同程，有過一場經驗之後，相信應會比上場跑得更好。

昨日開飛23倍，5點落到18倍，現時企住13倍，4.7倍位置。

暫時早飛唔算多，但相信臨場一定會有飛落，值得大家留意。

提供：1恆駿寶駒、7金津一號、11雷霆戰駒、6鋒芒快露

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