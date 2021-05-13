繼去年9月11日有「開心好玩」獲撤銷退役，連隨被公佈轉投葉楚航馬房繼續服役後，同類事件再度發生。

與「開心好玩」一樣，原隸屬於沈集成馬房的「行星夢」本在20年9月21日被馬會公佈退役，惟此駒其後竟出現在轉倉馬名單上。

根據馬會馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍發出的通告，此駒馬主姚振恒、姚景存夫婦與姚展恆向馬會確認，決定讓「行星夢」繼續服役。

因此，馬會於20年9月21日發出有關該駒退役的通告已取消，「復役」後隨即轉馬房，改由另一華人練馬師丁冠豪訓練。

「行星夢」之前跑過12仗獲三冠四亞，累積獎金353萬元左右，此駒上仗於谷草開鑼夜列陣第三班1200米，當時配莫雷拉被捧成2.9倍大熱，最終跑尾二。

「行星夢」於11月25日經全身麻醉後接受喉部手術以矯正喘鳴毛病，今戰（16日）久休復出充滿新鮮感，在第七場跑三班田草1200米，或有一番作為。

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