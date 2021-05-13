近六次四班田草1000米直路賽皆由初出馬勝出，計為「嘉應精神」、「龍寶寶」、「大紅蜂」、「攻頂」、「怡心聲」及「知道再勝」。

沙田馬場周日（16日）再次舉行同班同程賽事，屆時共有三駒初次出賽，當中以「友之星」（容廐）最值得關注。

「友之星」馬主為朋鳥好友團體，成員之一為容天鵬忠實支持者鄭應炎。

鄭應炎歷來四匹個人名下馬「金鹿」、「觀自在」、「長長友」及「觀世界」皆由容天鵬訓練，四駒均能在服役首季交出頭馬，可見馬主作風急進。

「友之星」賽前在從化試三課大閘皆展現飛快前速，加配眼罩後貫注力有明顯提升，證明馬匹進度踏入正軌。

今次「友之星」初出跑直路賽，以幕後的急進作風，相信今仗已有一定機會爭勝。

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