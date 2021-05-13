法國名將布達德再度被揭發性侵醜聞，日前他與另一位騎師白尚雅（Pierre Bazire）涉及一宗在二月發生的強姦案，日前在尚蒂伊馬場被當地警方拘捕。

昨晚（12日）在巴黎北部的桑利斯（Senlis）提堂，布達德被控在2月17日晚上參加在卡涅（Cagnes-sur-Mer）舉行的派對時，強姦一名25歲女子，並恐嚇控方證人。

至於與布達德同行的白尚雅，則被控未有報告罪案發生及恐嚇控方證人。

布達德隨後獲准以50,000歐元（約47.6萬港元）保釋，條件是不准進入華茲（Oise）省範圍，包括尚蒂伊及高濱馬場。

今天（13日）他應有份在隆尚馬場上陣，並將夥拍「發力猛衝」出戰三級賽希度華大賽。

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