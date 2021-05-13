澳洲名將柏寶在港策騎多年，雖然未曾摘下冠軍騎師，不過以往他曾夥拍多匹名駒勝出大賽，讓不少馬迷仍然津津樂道。

近年柏寶已回到家鄉澳洲發展，不過似乎他對以往在港策騎的賽駒仍然十分有感情。

柏寶日前到澳洲知名牧場Living Legends，探望兩匹老戰友「天久」及「牛精福星」，騎者表情相當興奮。

「天久」以往在柏寶胯下立下不少戰功，包括奪得2011年香港短途錦標、香港經典一哩賽、2012年女皇銀禧紀念盃、2013及2014年主席短途賽五項本地一級賽冠軍，並兩度遠征新加坡摘下國際短途錦標，並榮膺2012及2013年最佳短途馬。

至於「牛精福星」則夥拍這位澳洲名將在2006年摘下主席短途獎，隨後更遠征日本攻下安田紀念賽，成為繼「靚蝦王」（已退役）後第二匹港隊代表稱霸這項傳統大賽。

柏寶早前因傷休戰半年，直至4月6日再重新披甲上陣，結果憑三歲馬Wisaka勝出1600米賽事，錄得復出後首戰即勝的佳績。

柏寶自傷癒復出後出賽次數僅為23次，不過仍能取得五Win，勝出率超過20%，可見這位澳洲名將寶刀未老。

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