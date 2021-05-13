文家良馬房在近期賽事頻頻有斬獲，周日（16日）出馬半打，有望增添頭馬。

當中，「好運寶馬」上仗勝出田草四班1200米。

賽後文家良指出此駒前仗服役初出，在谷草1200米慢閘後上跑第三。

此賽後騎師巴度表示，谷草直路較短，如果馬兒再慢閘，恐怕追趕不及，因此建議「好運寶馬」轉爭沙田。

果然「好運寶馬」上場出閘仍然偏慢，但沙田直路較谷草長，有利追趕，因此順利開齋。

「好運寶馬」早前曾後腳踩到前腳，因而有皮外傷，停課了十天，幸而傷勢不嚴重，馬兒很快已康復，沒有影響進度。

今番再度增程跑1400米，以此駒上仗後勁，必可應付。

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