應屆女皇盃冠軍「唯獨愛你」幕後團隊早前曾表示，馬匹回到日本後將以六月的寶塚紀念賽為目標。

不過最新消息指，這匹星級雌馬的計劃將會有變。

根據「唯獨愛你」馬主DMM Dream Club Co Ltd在其網站宣佈，馬匹自回日後由於發現腳部有腫脹情況出現，與練馬師矢作芳人商量後，決定先讓「唯獨愛你」避戰寶塚紀念賽，並前往北方牧場休養。

待馬匹回復體力及腳部情況正常後，才會讓牠重上戰陣，並以秋季於美國舉行的育馬者盃雌馬草地大賽為下一賽程，最終目標將會是於十二月重臨香港，參加香港國際賽日。

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