即使旗下馬近績一般，惟「美麗」系仍是兵力最強的一個養馬陣營，現有14匹已出賽馬。

「美麗」系專養高班馬，低班馬及低班賽頭馬（三年前有「開心美麗」（已退役）勝出五班1400米）絕無僅有，情況比較特別。

周日（16日）跑沙田泥草日馬，「美麗」系出四駒全跑第四班或以上賽事，陣容甚具競爭力。

當中，「健康美麗」、「美麗笑容」與「一定美麗」皆打王牌，矛頭直指今次賽事，「美麗」系可望藉此打破近月頭馬荒。

「美麗笑容」是「美麗」系季內其中一匹曾勝馬，本身近四戰兩贏兩位，表現保持高水平。

如今回師在港唯一贏過的1400米，本身早前曾於從化受訓吸收新鮮感，並曾試閘提升狀態，有助本身出賽拼勝。

「一定美麗」來港至今暫四戰雖未開齋，但最遠一次也不過輸2.25馬位跑第五，給人感覺是偏向早熟。

此駒在港跑過多項不同途程，前置及後追均試過，某程度可說已反覆試準。

周日復戰曾只負個多馬位的1600米，未嘗不可借勢打開勝門。

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