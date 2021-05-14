近期賽事有不少季內未交代馬勝出，如上次（8日）沙田日賽便有「運來福星」（徐廐）、「葵涌精英」（丁廐）、「會長之星」（韋廐）、「功夫茶」（賀廐）、「紅麗舍」（文廐）、「桃花紅」（東廐）等駒取得季內首捷。

這次（16日）沙田泥草日賽也有不少季內未勝馬列陣，同樣值得關注。

其中，第四場霍利時馬房「地通拿」，是大馬主蕭百君兒子蕭劍新名下四歲英國自購馬，名字頗為特別。

此駒由馬主親自購入，是一匹短途馬，而霍利時亦很喜歡此駒，並且睇好其前景，可惜來港後未適應水土。

直至上仗在田草1000米入Q，初次有接近走勢，今戰再吼同程而來，有力開糊。

另一匹是第六場羅富全馬房「金像非凡」，上仗由田泰安策騎取得在港首次上名紀錄，而此駒在田泰安心目中不是平庸的賽駒，且具有一定能力，馬兒亦開始進步。

尤其跑完上場後，「金像非凡」戰鬥力必有所提升，今戰回師田草，機會仍樂觀。

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