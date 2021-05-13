葉楚航昨晚（12日）憑「紅旺」勝出當日唯一的田草轉彎途程賽事，表現出色。

今期（16日）沙田日馬，葉楚航共有九匹正選馬上陣，有望藉此延續勝勢。

今晨（13日）七點半左右，葉楚航在機坪睇住周俊樂上馬，策騎旗下禮拜日（16日）戰馬「一舖縱橫」在熱身圈踱步。

葉楚航隨後到烽火台，觀察馬匹大圈跑道操練情況。

睇完返回機坪接馬，追問騎師馬匹操練表現，最後跟隨「一舖縱橫」返回馬房。

觀察今晨動態，「一舖縱橫」可以放心捧場。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199