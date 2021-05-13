馬主陣營星羅棋布，近況亦優劣不一，印證賽馬有趣之處。

由超資深馬主余潤興（人稱余伯）把持的「神駒」系，在近兩次日賽分別勝出「勇猛神駒」和「超霸神駒」。

其中，「勇猛神駒」捧走皇太后盃，讓余伯揚威一項富有英殖色彩的三級賽。

「超霸神駒」雖無捧盃，但刷新泥地一哩全港紀錄時間，卻奠定本身明年遠征杜拜的地位。

來到周日（16日）新一次沙田日賽，「神駒」系有名氣級自購馬「智慧神駒」角逐二班草地1400米，情況令人關注。

「智慧神駒」今季起在港出賽，暫時三度上名均於二班賽，之前挑戰四歲馬系列全軍盡墨，與本身當時狀態和進度不足有關。

此駒來港前四出四捷，一半發生在右轉跑道1400米，性能良好。

眾所周知，香港馬場賽道全是同一走向。「智慧神駒」今次出賽田草C加3欄1400米，正是開齌大好機會。

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