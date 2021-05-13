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徐雨石坦言感到失望 「進優自在」跑1400米較均速 希望回師1200米更好

57分鐘前
徐雨石作風穩打穩紮

踏入季尾，徐雨石成績穩步上揚。

周日（16日）沙田日馬，徐廐出馬七匹，且看能否為馬房帶來頭馬進帳。

列陣第二場四班田草1200米的「進優自在」，服役接近兩季，經常跑入前列卻未勝。

今次縮程回師1200米，且看能否像情況相似的廐侶「運來福星」一樣，能夠打開勝利之門。

徐雨石說：「『進優自在』經常跑入前四名卻未勝，無疑令人有點失望。」

「不過既然此駒能夠常常跑近，足以證明其健康狀態一直見好，否則難以長期維持良好水準。」

「上仗此駒角逐1400米，嘗試跟前些少競跑，然而末段後勁欠佳，比較均速，效果未如理想。」

「因此今次回師1200米，希望有更佳發揮。」

「馬兒一直見勇，希望今次遇到有利形勢，可以勝回一仗。」

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徐雨石進優自在
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