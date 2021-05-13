韋達馬房見習生周俊樂在4月11日贏「神期大帝」，但因不小心策騎，被小組判罰停賽三日。

當時騎者已選擇跑埋周日（16日）沙田賽事才開始服役，睇番這位見習生在近兩次停賽前均有馬贏，其座騎確有吼緊必要。

周俊樂今季經常外借上名，近期便有「天賦威力」、「勁駒」及剛周三（12日）「威武承傳」贏馬。

這位21歲見習騎師在5月份暫時日日有馬贏，而且升格減五磅後未斷纜，走勢強勁。

周日其外線馬中，以第九場三班1600米「一舖縱橫」及第十場二班1400米「非凡才子」最有捧場價值，此兩駒可助周俊樂包辦當日尾口草地賽孖寶。

容天鵬馬房「非凡才子」大前仗初配周俊樂即入Q，上仗人馬再次合作亦只輸不足一身位跑第五。

此駒以往角逐田草C加3欄賽事皆非勝即位，憑出色場地性能可建功。

另外，葉楚航馬房「一舖縱橫」近兩仗在雷神胯下獲一亞一殿，今仗回配合作一次即勝之周俊樂執韁，有力贏今季第二場頭馬。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199