韋達騎而優則練，開倉以來獲得不少馬主支持至今，商人關百豪是其中之一。

將跑周日（16日）沙田四班1200米草地的「誠心所願」，其馬主正為關百豪。

關百豪在港養馬多年，曾養過「承你所願」（已退役），服役累積七Ｗin，其中四場是轉入韋廐後勝出的，造就關百豪與韋達建立良好合作基礎。

關百豪的兒子關廷軒跟隨父親的步伐，把名下馬「量化歡騰」也交由韋達訓練。

「量化歡騰」在韋達的訓練下暫時取得兩捷，關氏父子都對韋達十分滿意。

周日沙田跑日馬，關百豪的生力軍「誠心所願」服役初出打王牌。

此駒至今曾四度試閘，近三次由巴度出試，一早操足並落實由巴度主轡。

關百豪當然希望「誠我所願」可以如「承我所願」咁叻仔，出賽取得好成績。

至於他的兒子關廷軒名下之「量化歡騰」，則報爭同日第四班1000米草地，兩父子的馬分途出擊，韋達當然希望可憑此兩駒為關家梅開二度。

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