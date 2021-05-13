苗禮德馬房昨晚（12日）有「金津一號」開齋，在泥地短途破近年紀錄地大勝九個馬位，大出風頭！

不過，今午（13日）兩匹轉廐馬卻均來自苗廐，主角「真妙星」及「紅寶金堅」分別轉至霍利時及賀賢馬房。

六歲澳洲自購馬「真妙星」季初贏過泥地短途，本身原是星期日田戰第十場第四後備馬，今早排位前因轉換馬房已退出該場賽事，下午確認過檔加盟時廐。

「妙星」系現有四駒，除唯一季內贏過的「真妙星」加盟時廐外，餘者俱由容廐訓練。

四歲「紅寶金堅」出自本地拍賣會，本身生於南非，季內出道七戰全跑雙位數名次，累計輸了接近100個馬位，表現非常不濟。

另一方面，馬會今午公佈鄭廐「威武承傳」於昨夜賽後翌晨右前腿不良於行。

「威武承傳」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

這匹本地拍賣馬昨晚夥拍周俊樂勝出第五場四班泥地短途，服役增至有三捷。

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