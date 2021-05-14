不少馬匹去完從化回港贏馬後，練馬師接受訪問時，都會好識做大讚從化訓練基地，有助馬匹提升狀態。

周日（16日）沙田日馬第八場二班草地1000米，沈集成旗下「小太陽」，上季取得三捷，表現出色。

此駒曾被外界視為沈廐今季重要爭勝棋子，可惜今季初出一仗只跑得第11名，表現失望。

翻查獸醫紀錄，這匹澳洲四歲PPG曾接受過喉部手術以矯正喘鳴毛病。

「小太陽」上仗季內首仗落敗後，並於去年12月份試閘後流鼻血。

沈集成其後安排「小太陽」運往從化休養生息，相隔七個月後才再次出賽。

馬主鄭學鴻名下除了「小太陽」外，以往「小米周」（已退役）亦屬其名下。

「小米周」在港累積六Win，表現出色。

「小太陽」經過在從化休養生息後，重新做好操練備戰上陣，說不定可以交回昔日水準，從而再次取得勝利。

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