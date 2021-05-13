周日（16日）沙田日馬，韋達馬房三歲新西蘭自購新馬「誠心所願」初出角逐四班草地1200米。

「所願」系陣營由關百豪掌舵，轄下歷來賽駒中，「如你所願」及「承你所願」（均已退役）合共勝出13場頭馬。

當中，七捷良駒「承你所願」於上季更助見習騎師周俊樂，在港出道首日取得從騎首Win，當時更成馬場佳話。

關百豪與韋達合作愉快，將最新愛駒「誠心所願」繼續交由這一位新晉練馬師主理，必希望可以出即勝。

此駒在新西蘭由前澳門副練馬師奧利達訓練，試閘一次勝出，同貨源馬有「勝利風範」、「善傳萬里」、「愛凡達」（已退役）及「魅力星星」（已退役）。

父親「史雲尼斯」出自「白金礦」，本身四勝1400至1800米，包括高明錦標及春季錦標共兩項三級賽。

母親Klairevoyant出自Flying Spur，曾勝1200米。

與「誠心所願」血緣密切、出自「白金礦」的哥哥Scottie在馬來西亞贏1200米。

「誠心所願」在港試過四次閘全部跑第四，做足工夫而來，不妨留意。

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