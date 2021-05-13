在5月2日至5月12日期間跑了四次賽事，其中三次都在沙田馬場，包含兩次日賽及一次夜馬。

結果該三個沙田賽馬日均有灰馬上名或勝出，當中包括剛周三（12日）有「喜氣綿綿」、「金津一號」和「紅旺」贏馬，以及「禪勝寶駒」跑第三。

5月2日有「雄龍」及「精神威」分獲亞軍及季軍，後駒跑的更是皇太后盃，5月8日則有「威威高星」及「高耀智星」分別熱門及冷門入圍。

星期日（16日）繼續沙田跑馬，灰馬雖然不多，但牠們借勢出擊卻未嘗不可再創佳績。

當中，來自希廐的第七場「倍增勝數」在港初出配何澤堯跑三班田草1200米，絕對值得關注。

此駒來港前於澳洲萬富圍馬場兩戰一冠一季，途程都是1100米，並由希斯兒子比安希斯及外甥戴寶力訓練，希斯對牠一定很有了解。

「倍增勝數」父系The Factor是美國馬，目前在港出賽子嗣不乏灰馬，如「陽光霸駒」、「馭風行」、「平海歡星」等。

其中又以「平海歡星」成就最高，暫獲一冠兩亞俱於谷草1200米。

「倍增勝數」在4月12日曾於從化馬場靠放勝出草地1000米試閘，之後回港再曾兩度試閘提升狀態。

周日在港初出跑田草1200米，「倍增勝數」或成新一匹打響香港頭炮的灰色自購馬。

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