剛周三（12日）沙田夜賽後，最新一輪馬匹評分變動今午（13日）出爐，整晚九匹頭馬加分幅度大小不一。

焦點馬是「金津一號」，這匹苗禮德旗下四歲灰馬開齋大勝亞軍九個馬位。

賽後被馬會一下子加14分，低班馬而言很誇張，本身現評66分，下仗需要挑戰三班賽。

韋達馬房之「當家精神」，在直路賽輕鬆擊退大熱門「知道再勝」，賽後被加10分，現時評分升至78分，仍可留在三班作賽。

而兩匹五班頭馬「翡翠劇院」與「喜氣綿綿」命運相同，「翡翠劇院」勝後加5分，下仗評43分回升四班。

至於「喜氣綿綿」轉投蘇保羅馬房後三勝，今次被加9分，現評43分，終於要重臨四班作賽。

5.12沙田夜賽各場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

翡翠劇院 43（＋5）

喜氣綿綿 43（＋9）

當家精神 78（＋10）

鱷臨天下 61（＋6）

威武承傳 59（＋6）

桃花紅 54（＋5）

金津一號 66（＋14）

紅旺 71（＋6）

文明之星 78（＋5）

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