現役有三駒均以「桃花」行頭，當中包括於上周六（8日）爆大冷開齋的「桃花紅」，以及分別一捷及未開齋的「桃花旺」及「桃花盛」。

原本「桃花盛」將於周日（16日）第三場四班田草1200米上陣，惟本身在剛周三（12日）出現左後腿不良於行，在今晨（13日）排位前被着令退出比賽，並由當時第一後備「南莊加好」補上配梁家俊參戰，成為第三場2號馬。

「桃花盛」是匹四歲澳洲自購馬，來港後暫13戰一季未開齋。

至於「南莊加好」當時在延遲截止後加入報名，本身上賽後追輸不遠，走勢有點復蘇感。

如今再攻田草1200米，適逢騎練梁家俊及丁冠豪同樣新勝剛周三泥草夜馬，運氣正佳，此駒或可借勢勝回一仗。

另一邊廂，周日第十場二班田草1400米第四後備「真妙星」，亦於今早排位前退出競賽，理由是已在剛周三申請轉換馬房。

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