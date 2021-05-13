在澳洲賽馬史上，三匹最偉大的馬都是雌馬，短途有「魚子精華」；中距離有「雲絲仙子」；長途有「戴花」。

「魚子精華」創下服役期間25戰25捷的紀錄，但這連捷紀錄後來被33連捷的「雲絲仙子」翻新。

不過「雲絲仙子」並非全勝，而是43戰得37冠3亞，也有三場比賽落第。

「戴花」則是唯一能三奪墨爾本盃的馬。

「魚子精華」的25場勝仗中，十居其九是輕鬆甩開對手掄元，唯一的驚險鏡頭，出現在牠唯一的遠征！

由莫德訓練、勞倫主轡的「魚子精華」，2012年6月23日亮相於英國皇家雅士谷馬場，角逐歐洲最重要的短途賽1200米鑽禧錦標。

雖然經歷了跨越半個地球逾30小時的機程，在南半球無敵的「魚子精華」仍被捧成一面倒大熱門。

「魚子精華」出閘迅捷，沿途並排在前，走勢從容暢順，最後300米鞍上人稍施鞭策，即脫穎而出。

最後150米勞倫已停了鞭，推策的幅度也不大；最後50米，騎者更垂手停止催策，哪知突然有兩匹對手自外急竄而上，刹那間追上「魚子精華」。

這時勞倫才如夢初醒，手忙腳亂的急急恢復推策，幸而「魚子精華」本身鬥心極強，可能眼尾瞟到有馬逼近而自動湧前，最終以短馬頭壓倒「月影雲霞」，保住勝果。

「魚子精華」的競賽生涯裡，要勞動電眼來分勝負的，便僅此一仗而已。

撰文：余伯樂

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