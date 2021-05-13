羅富全今季成績甚佳，是問鼎冠軍練馬師的主角之一。

不過近三個賽日未有頭馬進帳，需要加把勁爭取好成績。

羅富全其中一個成功之處，就是經常能引入質素高的新馬。

周日（16日）沙田賽事羅廐有兩駒首次出賽，分別是第三場「八仟師」及第七場「日日型」。

兩駒於試閘走勢亮眼，如能有良好發揮，將會對爭冠之路有很大幫助。

羅富全說：「『日日型』及『八仟師』都是偏向短途性能的馬匹，兩駒速度都唔錯。」

「其中『日日型』試泥閘及草閘都造出過快時間，進度理想。」

「當然試閘和真正賽事不可相提並論，不過始終是自購馬身分，成熟程度充足，希望初出有好表現。」

「至於『八仟師』最初試閘時前速唔算好快，近期情況慢慢改善，亦因此1200米可能比直路賽更合，跑順後會有好追勢，今戰不妨拭目以待。」

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