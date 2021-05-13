星期日（16日）仍是沙田跑馬，下周三（19日）則谷中復設賽事，當晚編賽九場，在B跑道進行，頭場定於6時45分開賽。

谷草相隔兩周再有馬跑，下周三谷戰三T及六環彩六寶獎均有多寶累積，數額分別為2,196,284及775,092元。

騎師方面，薛恩及郭能當晚仍要停賽，彭國年周日起停賽兩天，至於蔡明紹正值停賽，下周三可復出。

周俊樂下周三起停賽三日，5月30日可復出。

相關馬匹報名已於今午（13日）公佈，除兩組三班1200米各差一駒外，其餘七組皆有12駒列正選及有後備馬。

谷草王方嘉柏下周三將有六駒出賽谷中，當中包括四匹谷戰常客「晨曦飛馬」、「快步速」、「駿爵士」及「捉金皇」。

「捉金皇」同時是這次方廐唯一打王牌正選馬，再戰首本路程四班一哩，可望爭取好成績。

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