5月2日於阪神競馬場不幸墮馬受重傷的日本年輕騎師北村友一，最新向媒體透露手術後需長期休養，估計至少要一年才能重返戰陣。

北村友一當日因策騎Juggler墮馬，送往醫院後證實背部有八處骨折，不過幸好未有影響到神經線。

由於現在連正常走路都感困難，故要重上馬背都需要一段長時間，惟他表示會積極接受復康療程，期望自己可以早日復出。

因墮馬受傷，周日（16日）原定配上北村友一出戰一級賽維多利亞一哩賽的「拉丁城市」已經改配武豊。

如今北村友一需要長休，預計他的好拍檔「創世駒」在6月舉行的寶塚紀念賽甚至其後賽程，都必定會換人上陣。

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