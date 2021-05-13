莫雷拉剛周三策金津一號大勝而回。
莫雷拉剛周三（12日）沙田夜賽，憑「金津一號」及「紅旺」起孖，但最終仍失落騎師王。
周日（16日）沙田賽事，莫雷拉出足十場，而且排檔運大致不俗。
這天八場轉彎賽事，莫雷拉有兩駒抽1檔起步，包括第二場「當家信心」及第十場「悅風雲」。
至於剛戰由雷神打開勝門之「喜蓮慧星」，今次出戰第九場三班1600米，則排6檔起步。
而排檔較差是第一場「金剛石」及第五場「果然友」，分別排12及14檔，其中「果然友」季內曾由雷神贏馬，且看他如何克服劣勢。
全日兩場直路賽，雷神所策之第四場「春風得意」（11檔）及第八場「萬事叻」（13檔）均排外檔起步，大幅提升爭勝機會。
莫雷拉周日座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 金剛石 12
二 當家信心 1
三 八仟師 9
四 春風得意 11
五 果然友 14
六 秒秒精彩 6
七 莫浪求 4
八 萬事叻 13
九 喜蓮慧星 6
十 悅風雲 1
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