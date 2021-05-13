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當家系養馬有番旺氣 「當家信心」獲雷神高度重視 睇怕都係時候出頭

21分鐘前
當家信心（右）與新勝馬當家精神同父

蔡約翰曾奪11屆香港冠軍練馬師，練馬功力絕對是世界級，長期吸引到大量馬主支持。

其中，「當家」系馬主黃清華及太太黃蔡秀文，多年來與蔡約翰建立良好默契。

幸運角團體現役馬有「當家信心」，團體成員包括方國華、余奕材、謝桂昌、黃清華及太太黃蔡秀文。

「當家信心」在港首戰只得4.3倍，可惜直路塞車，無從發揮。

此駒原定於2月14日情人節當日上陣，可惜發燒被迫退下火線。

蔡約翰其後安排「當家信心」運往從化受訓，並在當地積極備戰。

「當家信心」回港後先由薛恩試泥閘，其後改由莫雷拉勝出草閘，這位冠軍級騎師，近日連此駒在內圈操練亦親力親為，高度重視。

方國華、余奕材、謝桂昌及黃清華四人合夥之「當家精神」由韋達訓練，今季出道在直路賽屢立戰功，有望帶旺同系兼同父團體馬「當家信心」，打開服役勝利之門。

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