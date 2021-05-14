周日（16日）沙田賽事，蘇保羅派出七駒上陣。

其中第四場的「月球」及第九場的「興高采烈」剛戰均爆冷跑近，這兩駒均初次有獎金收，練者期望牠們今仗有更進一步成績。

出戰第四場四班1000米草地的「月球」，上場初跑同程跑入一席大冷第三。

拼後至今未有試閘，蘇保羅解釋說：「『月球』不用辣操，牠需要有新鮮感才跑得出水準，因此我沒有派牠試閘，只是輕鬆做正常操練工夫，藉此保持牠的運動量。」

「『月球』上場跑得接近，拼後狀態有進，期望牠繼續交出接近的表現。」

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