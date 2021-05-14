星期日（16日）又有馬跑，繼續在沙田馬場進行，十場賽事九草一泥，草地以C加3跑道作賽。

全日唯一泥地賽為頭場五班1200米，這項路程近三季進行過152場，大熱門贏44次，勝出率為29%。

回顧剛過去星期三（12日）沙田混合夜馬中的泥地賽事，確實有不少爆冷賽果，大家投注前一定要小心。

至於草地1200米方面，大熱門表現較泥地好得多，近三季田草C加3跑道進行過43場，大熱門贏20次，勝出比率達47%。

值得補充的是，大熱門上名率接近八成，留意到第二場四班草地1200米由潘頓策騎的「閃耀榮光」，有可能成為大熱門。

這匹六歲馬已連續兩場於田草1200米跑入位置，相信再次交出好成績的機會不小。

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