近期每個賽馬日都有五班賽舉行，有時多至兩場，低評分馬相應多了機會爭成績免遭淘汰。

周日（16日）沙田日馬跑九草一泥，唯一泥地賽是頭場五班1200米，此賽與剛周三（12日）沙田夜馬頭場班次及途程相同。

剛周三頭場多達15駒列後備無份跑，當中有八駒是周日頭場出賽馬，另有三駒繼續正選上陣，包括「八心之威」、「帝豪寶駒」及「怡昌福星」。

而在該八駒中，9號「金剛石」是鄭廐全日唯一賽駒，強配莫雷拉打硬仗，排位雖抽最外的12檔，但本身近績穩定，今次仍有可爭之道。

鄭廐剛戰（12日）憑「威武承傳」贏出其中一場四班泥地短途，季內頭馬增至七場，總算向16Win續牌指標行前一步。

回說「金剛石」近兩仗俱於田草1200米上名，本身過去曾在泥地短途入位，亦曾於雷神胯下跑第三。

此駒現評28分雖高護級線兩分，但為穩陣計，贏一場馬是有需要的。

鄭廐曾在5月2日沙田日賽獨出「為善聚樂」，結果於整日唯一的五班賽入Q。

如今有「金剛石」讓馬房集中火力出擊，可望亦取得好成績而回。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199