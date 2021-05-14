告東尼馬房近況比較一般，4月起只曾勝出三場頭馬，現以42Win排名成績表第六位，落後榜首17Win，不在爭霸行列。

不過，東廐今戰（16日）出馬七匹，其中六匹季內曾勝或入Q，陣容卻堪稱超強，廐主大有機會連場數糊，以打造近月代表作。

當中，第五場「喜蓮慧星」和第九場「神期大帝」同樣打王牌，擺出乘勝追擊之勢，尤其值得關注。

「喜蓮慧星」勝在贏完仍可跑三班賽，雖負133頂磅，但有贏馬配搭莫雷拉壓陣，競爭力遂得以維持，田草1600米亦曾跑近，可期再下一城。

「神期大帝」季內開竅大熟，暫八戰兩贏兩位一殿一第五，僅兩次不獲獎金。

今仗是此駒季內首戰第四班，也是牠今季首負120磅以下參賽，交由上周末（8日）替東廐「桃花紅」爆冷開齋的田泰安發揮，人馬表現令人期待。

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