賀賢馬房之「好好瑪」，在港服役四季共出賽25次，成績四冠一季，最高成就勝出2019年國際三級賽2400米皇太后紀念盃。

馬會日前公佈「好好瑪」退役，此駒仍是雄馬，會否轉任種馬，還是頤養天年？

「好好瑪」馬主之一何毓麟受訪時說：「現在有不同方案研究中，我仍需與其他合夥馬主商量，再作決定。」

「我們將有一匹PPG（自購新馬）叫Ho Ho Prince於今年7月到港。」

「另外，我們有一匹PP（自購馬）叫Ho Ho Lord目前正在在澳洲服役，希望盡快跑夠評分，可以來港服役。」

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