田泰安今季已勝出61場頭馬，排騎師榜第三位。

這位毛里裘斯籍騎師，今季最出色路程是泥地1200米。

今季田泰安暫36戰同程，成績11冠6亞4季，勝出率30%、上名率58%，新鮮熱辣頭馬是剛周三（12日）憑「翡翠劇院」及「文明之星」起孖。

而潘頓今季只在泥地1200米勝出三場頭馬，莫雷拉及巴度各贏兩場，本地一哥何澤堯更交白卷。

周日（16日）沙田十場賽事，全日只編排一場泥地賽，此為第一場五班1200米。

田泰安屆時策騎匆出馬「帝豪寶駒」，有力在沙田馬場先聲奪人。

蘇偉賢馬房「帝豪寶駒」剛周三在同程後上第七，已收試馬效果。

周日匆匆再戰同班同程，可望殺出重圍。

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