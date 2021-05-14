在周日（16日）沙田日馬，出爭第三場四班草地1200米的羅廐自購新馬「八仟師」，今仗是本身初次參賽。

來港至今，這匹三歲馬三度試閘全由莫雷拉經手，反映他深受騎者重視。

羅富全說：「『八仟師』是馬販派斯引入，在南澳洲參加一次試閘獲勝，做妥準備工夫才運來港。」

「因此牠來港後很快便上手，試閘走勢純熟，學習能力高，無論跟前或留後也可以。」

「『八仟師』今仗在港初出，排9檔起步，屆時戰略要看牠的出閘如何。」

「牠的出閘反應不是緩慢，但卻不夠俐落，仍具改善空間。」

「我覺得牠是短途材料，希望有足夠速度跟前或領放，在陣上跑出應有水準。」

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