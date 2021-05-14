霍利時、何良、鄭俊偉三人雖在練馬師榜排名尾三位，但他們近期各自發奮圖強，結果在5月份已兩度包辦三重彩。

當中包括5月2日沙田日馬第三場冠軍「天賦威力」（時廐）、亞軍「為善聚樂」、季軍「君臨大地」（何廐），以及前晚（12日）沙田夜賽第五場冠軍「威武承傳」（鄭廐）、亞軍「豐彩華庭」（何廐）及季軍「頌聖」（時廐）。

今期（16日）沙田日馬，霍利時、何良及鄭俊偉均有馬出僅得第一場五班泥地1200米，分別出「上捕先鋒」、「中華精神」及「金剛石」。

牠們可算各有千秋，未嘗不可包辦三甲。

其中，「中華精神」（何廐）近兩戰皆角逐泥地1200米，前仗僅落後昨晚（12日）在同班同程補中的「翡翠劇院」一個馬位跑第五名，表現並不失禮。

上仗大敗可歸咎於跑變化地以及氣管多血，天文台預期周日（16日）將會天晴，屆時天氣將有助「中華精神」跑出較佳水準。

「中華精神」賽前工夫十分積極，共進行七課拍跳及十課快跳，可助何良打破逾兩個月不勝困局。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199