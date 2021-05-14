周日（16日）沙田賽事，告東尼在六場賽事有馬列陣，當中五駒於上仗非冠即亞，擺出強陣似乎有意大舉出擊。

其中，第七場「莫浪求」及第八場「萬事叻」上仗搏失跑第二後，今仗交由莫雷拉接手，以馬房手法必定再拼。

翻查紀錄，1月至今共有三匹東廐馬搏失跑第二後，再出改配莫雷拉執韁，取得兩冠一亞全入Q。

從中反映練者作上述部署，必定想幫幕後贏馬補中，故此「莫浪求」及「萬事叻」今場必拼無疑。

「莫浪求」歷來九次角逐三班賽，僅一次不入前五名無獎金，近三仗重返三班分別跑第五、四及二，一仗比一仗接近。

今勻用到雷神出馬，可望勝回一仗。

另外，「萬事叻」歷來五勝皆於田草1000米直路賽取得，可見路有專長。

此駒今季暫六戰不勝，上仗於谷草短途靠放入Q，如今改由莫雷拉執韁兼回師唯一贏馬路程，有望打開勝門。

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