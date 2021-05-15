周日（16日）沙田賽事，希斯派出七駒上陣，其中部署最特別可算是第八場二班1000米草地的「包裝太保」。

此馬上場跑一哩，今仗卻大幅縮程跑直路賽。

希斯解釋說：「『包裝太保』自從上場在3月21日跑完後，我便安排牠北上從化訓練，在當地重新再做工夫，我刻意沒有安排牠試閘，讓牠培養新鮮感。」

「『包裝太保』今場跑1000米路程嫌短，不過牠目前充滿新鮮感，加上牠在澳洲都贏過1000米，路程有根據，希望馬兒重整旗鼓，今場可以交出好成績。」

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