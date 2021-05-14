希斯馬房在4月份錄得僅一次賽事無馬贏，旗下已出賽馬中以四戰四捷「佳運財」最亮眼，另有「成才」、「人和家興」、「包裝太保」等生力軍贏過三次或兩次，成為馬房出擊原動力。

當中，「包裝太保」周日（16日）大幅縮程於田戰第八場初跑1000米直路，表面上似乎兵行險着，惟報名時有打王牌，卻顯示幕後以今仗為目標。

更何況「包裝太保」來港前曾在澳洲勝出1000米賽事，路程上可謂有根有據。

說到現有八駒的「包裝」系陣營，自希斯回流設廐以來一直支持，目前另有「包裝大獎」養於希廐。

該駒周日亦會上陣，夥拍潘頓角逐第三場四班田草1200米，也有王牌在身，進一步反映希廐今期主打「包裝」系馬，尋求替幕後梅開二度。

「包裝大獎」前次出道即於同程大熱入Q，翌仗轉配潘頓反而大熱不入三甲，之後延至周日才再參賽，路程及騎師照舊。

以「包裝」系對希斯的支持度，後者有需要盡快替「包裝大獎」開齋，而今次亦正是大好時機。

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