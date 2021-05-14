一匹是現役最高評分三歲馬， 一匹是應屆打吡冠軍兼四歲馬系列一大王者，牠們今晨（14日）均於沙田馬場試閘，結果皆在本身慣常騎師莫雷拉胯下於前列歸來。

相關主角「速遞奇兵」及「達心星」稍後俱有重要賽事要跑，前駒被蔡廐安排競逐5月23日沙田銀瓶（1200米三級賽），後駒則獲方廐部署角逐5月30日獅子山錦標（1600米三級賽）。

「速遞奇兵」今早在第二組泥地1200米試閘，以前置跑法取勝而回。

莫雷拉事後說：「馬兒真的與別不同。我也說過，有好一陣子沒有馬匹能給我同樣的感覺了。」

「事實上，蔡約翰叫我（試閘時）別太用力，要讓牠保留體力。」

「我剛才確實就是這樣做的。今天又是一次大好機會讓馬兒練習在馬群較後位置競跑，牠看來也很投入。」

「直路上，牠對催策反應甚佳，我甚至得拉住牠，因為牠實在太躍躍欲試。」

「我不想在試閘時讓牠耗力，以免到陣上反而體力不足。」

至於「達心星」今晨在第一組泥地1200米試閘，後上跑第三，餘勢甚強。

莫雷拉續說：「馬兒的試閘表現很好，牠看來十分健康。」

「在打吡大賽（3月21日）後，牠一直小休至今，似乎對牠大有幫助，我很高興現在能有一匹像牠這樣的座騎。牠目前狀態甚佳。」

方嘉柏則稱：「馬兒狀態很好，進度理想，一如我們為月底賽事訂下的計劃。」

「牠在攻下打吡後小休，現已重拾新鮮感，表現不錯。」

「牠今天十分放鬆，所以我跟莫雷拉說，早段讓馬兒順其自然地跑，末段才催策牠上前，結果牠做到了。」

「牠離最佳狀態不遠，只要讓牠再輕鬆快跑一課，然後在賽前作最後一次快操，狀態應會達至巔峯。」

「我認為一哩賽應甚合牠發揮，事實上我對這場賽事充滿期待。」

「今仗對牠來說是一次很好的試煉，因為我相信 『嘉應之星』將會參賽，令馬兒得以負較輕磅參賽，且看牠與頂班馬對壘的表現如何。」

「如果牠今仗能順利勝出，其後亦能保持佳態的話，我們便可以開始以12月的大賽（一級賽香港一哩錦標）為目標。」

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