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約克馬場與葉森打吡扯上關係 布宜學與艾柏賓攜手攻下一項重要前哨戰

1小時前
Hurricane Lane（左）在布宜學胯下，勝出今屆東帝錦標。（Getty Images）

昨晚（13日）英國約克馬場舉行6月5日葉森打吡一項重要前哨戰，此乃二級賽東帝錦標。

這場大熱門是莫雅與岳伯仁組合的High Definition，可惜此駒只能跑第三。

頭馬為高多芬名下的Hurricane Lane，布宜學及艾柏賓這對騎練組合，再次合作贏馬。

Hurricane Lane勝出後，英國合法外圍賠率，將此駒勝出葉森打吡的賠率，由21倍急跌至7倍，成為第三熱門。

值得一提，今場杜苑欣首度與岳伯仁合作，策冷門Roman Empire快放得第四。

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