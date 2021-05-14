昨晚（13日）英國約克馬場舉行6月5日葉森打吡一項重要前哨戰，此乃二級賽東帝錦標。

這場大熱門是莫雅與岳伯仁組合的High Definition，可惜此駒只能跑第三。

頭馬為高多芬名下的Hurricane Lane，布宜學及艾柏賓這對騎練組合，再次合作贏馬。

Hurricane Lane勝出後，英國合法外圍賠率，將此駒勝出葉森打吡的賠率，由21倍急跌至7倍，成為第三熱門。

值得一提，今場杜苑欣首度與岳伯仁合作，策冷門Roman Empire快放得第四。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199